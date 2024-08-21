‘Garibanların babasıydı’

İzmir'de geçen ay sağanak yağmurdan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'e (23) yardım etmek isterken yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın (44) ağabeyi Gökhan Öktemay, SABAH'a konuştu. Kardeşinin tanımadığı birine yardım ederken can verdiğini belirten Öktemay, "Garibanlara yardım ederdi. Ne kadar evsiz, gariban, kâğıt toplayan, zorda insan varsa onları bulur, giydirir, kıyafet hediye ederdi. Yemek ikram eder, ceplerine harçlık koyar gönderirdi. Gariban babasıydı" dedi. İnanç Öktemay'ın, ağabeyi Gökhan Öktemay'a Karşıyaka'dayken Whatsapp üzerinden 'Sahildeyim gel' diye mesaj attığı öğrenildi.