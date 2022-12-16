’Garip Bülbül Neşet Ertaş’ filmine mahkemeden yayın yasağı

Ertaş'ın çocukları filmin vizyona girmemesi içinde ihtiyati tedbir kararı istemişti. Neşet Ertaş'ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak'ın 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabının, babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu. Yapımcı Mustafa Uslu ünlü ozanın hayat hikayesini anlatan filmini, Erol Parlak'ın yazdığı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabından uyarladığını iddia etmişti.

MAHKEMEDE YÜZYÜZE GELDİLER

Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle ünlü Ertaş'ın eşi ve çocuklarının yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı dava görülmeye devam etti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde 'Kişilik haklarına saldırının önlenmesi' konulu davanın karar duruşmasına Mustafa Uslu eşi Sinem Öztürk ile, Neşet Ertaş'ın çocukları Canan, Döne ve Hüseyin Ertaş avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya ayrıca filmde Neşet Ertaş'ın çocukluk, gençlik ve yaşlılık halini canlandıran oyuncular katılanlar arasındaydı.

''BU KARAR ÖLÜM KARARIDIR''

Duruşma öncesi açıklamada bulunan ve konuşurken gözyaşlarını tutamayan yapımcı Mustafa Uslu, şöyle konuştu: "Neşet Ertaş'ın filminin çekilmemesiyle ilgili bir vasiyeti olsa, buna için bir vasiyetname çıkarmaz mı? Biz hiçbir kanunu, hukuku çiğnemedik. İzinlerimiz, noter muvafakatnamelerimiz hepsi var. Hayatımın en güzel filmini yaptım. Ama artık o benim evladım ve evladımı savunmak zorundayım. Çünkü onu, daha doğmadan bu mahkeme kararıyla anne karnında kürtajla öldürmeye çalışıyorlar. Bu karar ölüm kararıdır"

''ADALET İSTİYORUM''

Neşet Ertaş'ın topluma mal olmuş bir sanatçı olduğunu belirten Uslu '' Ekmek gibi, su gibi, nefes almak gibi en az sizin ihtiyacınız olduğu kadar adalet bekliyorum.. 2022 yılında, 2023' 15 gün kala, bir sinema filminin yasaklanması, sansüre uğraması bir suçtur'' dedi.

''BABALARINI FİLMİNİ YASAKLADILAR''

Gizli görülen celsenin ardından mahkeme kararını açıkladı. Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan ve yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmi ve fragmanlarının yayınlanmaması kararı aldı. Ertaş ailesi kararı alkışlayarak kutlarken Mustafa Uslu, ''Sansür, babalarını filmini yasakladılar onu alkışlıyorlar'' diyerek adliyeden ayrıldı.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Ertaş'ın çocukları ve avukatları duruşma sonrası Çağlayan meydanında açıklama yaptı. Hüseyin Ertaş kimse hakkında kötü konuşmak istemediğini söyleyerek, "Herkes kendine yakışanı yapar. Bizler elimizden geldiğince uğraştık, savaştık. Güçsüz insanlarla savaşmaya alışmışlar" dedi. Döne Ertaş ise karar sevinemediklerini söyleyerek ''Keşke durumlar buraya kadar gelmeseydi. Bizler babamızın vasiyetine sahip çıktık. Adalete inandık. Bu inancımızın arkasında dimdik durduk. Bize bu yolda destek veren herkese teşekkür ederiz.

VİZYONA GİRMEYECEK

Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın ise iki gün önce film için tedbir kararı verildiğini belirterek, ''Bu davadan tedbir kararı verildi. Artık filmin vizyona giremeyeceği tescil edildi. Ne film ne fragmanlar yayınlanmayacak. Bu konuda mahkeme kararını verdi. 23 Aralık'ta film oynatılamayacak" ifadelerini kullandı.