Gasbettiği taksiyle depremden kaçan şüpheli Ankara’da polise yakalandı

Adana'da bulunan Irak uyruklu N.A.M.H., Kahramanmaraş depreminden etkilenince, Ankara'ya gitmek üzere 01 T O127 plakalı ticari taksi şoförü ile anlaştı. N.A.M.H., Ankara'ya geldiğinde taksi sürücüsünü etkisiz hale getirerek, aracı gasbetti. Şüpheli taksi ile kaçarken, sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Keçiören ilçesinde şüphelinin bulunduğu taksiyi tespit eden polis ekibi, 'dur' uyarısında bulundu. N.A.M.H., 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya devam etti. Takip sırasında Kuzey Ankara TOKİ bloklarının bulunduğu Güzelyurt Caddesi'nde seyir halindeyken N.A.M.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, parkta ağaca çaptıktan sonra süs havuzuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Irak uyruklu şüpheliyi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.