Haberler Yaşam Haberleri Gasbettiği taksiyle depremden kaçan şüpheli Ankara'da polise yakalandı
Giriş Tarihi: 8.2.2023 05:00

Gasbettiği taksiyle depremden kaçan şüpheli Ankara'da polise yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depreme Adana'da yakalandıktan sonra anlaştığı ticari taksi ile Ankara'ya gelen Irak uyruklu N.A.M.H., sürücüyü etkisiz hale getirip aracı gasbetti. Şüpheli polisten kaçarken kaza yapınca yaralı olarak yakalandı.

DHA
Gasbettiği taksiyle depremden kaçan şüpheli Ankara’da polise yakalandı

Adana'da bulunan Irak uyruklu N.A.M.H., Kahramanmaraş depreminden etkilenince, Ankara'ya gitmek üzere 01 T O127 plakalı ticari taksi şoförü ile anlaştı. N.A.M.H., Ankara'ya geldiğinde taksi sürücüsünü etkisiz hale getirerek, aracı gasbetti. Şüpheli taksi ile kaçarken, sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Keçiören ilçesinde şüphelinin bulunduğu taksiyi tespit eden polis ekibi, 'dur' uyarısında bulundu. N.A.M.H., 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya devam etti. Takip sırasında Kuzey Ankara TOKİ bloklarının bulunduğu Güzelyurt Caddesi'nde seyir halindeyken N.A.M.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, parkta ağaca çaptıktan sonra süs havuzuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Irak uyruklu şüpheliyi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
Son dakika! Bakan Özer: Depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı
DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş'taki depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı artıyor! AFAD'dan yeni açıklama
Depremzedelerle dalga geçen vicdansız tutuklandı: Hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
SON DAKİKA DEPREM: Jeofizik Uzmanı Martin Mai 'eşi benzeri yok' diyerek açıkladı: Çok sıra dışı bir durum
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul Havalimanı'nda duygulandıran görüntüler: Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için akın etti
Adıyaman’da Cumhuriyet Savcısı ve eşi 42 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Gasbettiği taksiyle depremden kaçan şüpheli Ankara'da polise yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA