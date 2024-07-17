GASMEK kazandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), 2023-2024 eğitim öğretim yılında YKS hazırlık kurslarıyla büyük bir başarıya imza attı. Gaziantep merkezde 7, ilçelerde 4 olmak üzere toplam 11 kurs merkezinde, 98 derslikte, 132 öğretmenle verilen eğitimler meyvesini verdi.

GASMEK'in YKS hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, Türkiye genelinde önemli dereceler elde etti. Bu kapsamda ilk 500'de 1, ilk 1000'de 7, ilk 5000'de 44, ilk 10.000'de 79, ilk 30.000'de 180, ilk 50.000'de 291 ve ilk 100.000'de 516 kursiyer başarıya ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "GASMEK'in elde ettiği bu başarı, Gaziantep'in bir eğitim şehri olma yolunda attığı adımların önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin başarısında büyük pay sahibi olan kurs merkezleri, öğretmenler ve emeği geçen tüm eğitimciler, Gaziantep'in eğitim kalitesini yukarı taşıyan bu başarıya katkıda bulundu" dedi.