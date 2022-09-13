Gasp çetesi film gibi operasyonla yakalandı! Gece kulübü sahibini kaçırıp çıplak videolarını çekmişler

Çetenin bir üyesi özel harekat polisleri tarafından kaçtığı apartmanın çatısında yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda da kaleşnikofun da arasında bulunduğu silahlar, çok sayıda mermi ve 9 kilogram skunk ele geçti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Gasp Büro ekiplerinin çatıdan yaptıkları operasyon anı kameralara yansıdı.
Ayrıca iş yeri sahibinin ağabeyi ve ortağı Y.A.'nın da 9 bin lira parasını, alyansını ve altın kolyesini zorla gasp ettiler. Gaspçılar alıkoydukları işyeri sahibinin çıplak videolarını çekip şantaj yaptılar. Tam 100 bin lira para talep ettiler.
İŞ YERİ KURŞUNLAMA ADAM KAÇIRMA
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Fesih E. 'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Çalışmalarına devam eden Gasp Büro dedektifleri, Bahçelievler'de bir iş yeri kurşunlama ihbarına gitti. Bu olaydaki şüphelilerin de ilk olayla aynı kişiler olduğu değerlendirildi.
Polis çok sayıda suç kayıtları olan şüphelilerin peşine düştü.
Ekipler şüpheliler Yakup E., Fırat Ü, Rıdvan E., Kenan T., Murat A., Bünyamin E. ve Salahaddin K.'yı gözaltına aldı.
FİLM GİBİ OPERASYON
Filmleri aratmayan operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde, hassas terazi ve kaleşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.