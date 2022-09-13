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Giriş Tarihi: 13.9.2022 15:17 Son Güncelleme: 13.9.2022 15:30

Gasp çetesi film gibi operasyonla yakalandı! Gece kulübü sahibini kaçırıp çıplak videolarını çekmişler

İstanbul Beylikdüzü’nde eli silahlı gaspçılar gece kulübü sahibi M.A’yı kaçırarak çıplak görüntülerini çekip işyerini ve ailesinden 100 bin lira fidye istediler. Gasp Büro Amirliği ekipleri 8 kişilik gasp çetesini film gibi bir operasyonla yakaladı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gasp çetesi film gibi operasyonla yakalandı! Gece kulübü sahibini kaçırıp çıplak videolarını çekmişler

Çetenin bir üyesi özel harekat polisleri tarafından kaçtığı apartmanın çatısında yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda da kaleşnikofun da arasında bulunduğu silahlar, çok sayıda mermi ve 9 kilogram skunk ele geçti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Gasp Büro ekiplerinin çatıdan yaptıkları operasyon anı kameralara yansıdı.

Beylikdüzü'nde 16 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Gece kulübüne gelen eli silahlı gaspçılar iş yeri sahibi M.A. (35)'yi kaçırıp Avcılar'da bir daireye götürdüler.

Ayrıca iş yeri sahibinin ağabeyi ve ortağı Y.A.'nın da 9 bin lira parasını, alyansını ve altın kolyesini zorla gasp ettiler. Gaspçılar alıkoydukları işyeri sahibinin çıplak videolarını çekip şantaj yaptılar. Tam 100 bin lira para talep ettiler.

İŞ YERİ KURŞUNLAMA ADAM KAÇIRMA

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Fesih E. 'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çalışmalarına devam eden Gasp Büro dedektifleri, Bahçelievler'de bir iş yeri kurşunlama ihbarına gitti. Bu olaydaki şüphelilerin de ilk olayla aynı kişiler olduğu değerlendirildi.

Polis çok sayıda suç kayıtları olan şüphelilerin peşine düştü.

Ekipler şüpheliler Yakup E., Fırat Ü, Rıdvan E., Kenan T., Murat A., Bünyamin E. ve Salahaddin K.'yı gözaltına aldı.

FİLM GİBİ OPERASYON

Filmleri aratmayan operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde, hassas terazi ve kaleşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.

Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Gasp çetesi film gibi operasyonla yakalandı! Gece kulübü sahibini kaçırıp çıplak videolarını çekmişler
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