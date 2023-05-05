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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Gasp çetesine özel harekâtla operasyon

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gasp çetesine özel harekâtla operasyon
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 27 Şubat'ta altın alım satım işi yapan N.D., yanındaki 1.5 milyon euro nakit para ile Kapalıçarşı'ya gitmek üzere yola çıktı. Kısa süre sonra aracının önü silahlı 4 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, N.D.'yi darp edip bagajda bulunan 32 milyon TL değerindeki dövizi alıp kaçtı. İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek adım adım takip başlattı. İstanbul'da 18 adrese baskın düzenlendi. Arnavutköy'de 120 polis ormanda arama yaptı. Asıl şüphelilerin Datça'ya gittiği saptanndı. Datça'ya giden ekip, özel harekât ve drone eşliğinde operasyon yaptı. Film sahnelerini aratmayan operasyonda şüphelilerin saklandığı Palamutbükü'ndeki kamp alanına ormanın içinden gizlenerek girdi. Neye uğradıklarını anlayamayan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. İstanbul'dakilerle birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 39 tabanca, 20 şarjör, 77 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde, sahte kimlik ve ehliyetler ele geçirildi. Aralarında cinayetten aramanın da olduğu çok sayıda sabıkaya sahip şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

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Gasp çetesine özel harekâtla operasyon
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