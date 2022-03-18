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Giriş Tarihi: 18.3.2022 17:00 Son Güncelleme: 18.3.2022 18:34

Gasp edilen kurye şüphelilerin birini vurdu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gasp edilen kurye şüphelilerin birini vurdu

İstanbul Üsküdar'da döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis gasp edildi. Kuryelik yapan emekli polis kendisini gasp eden şüphelilere peş peşe ateş etti. Şüphelilerden birini yaraladı. Diğer gaspçılar yaralı arkadaşlarını hastanenin acil servis kapısına bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Üsküdar Altunizade Mahallesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis, bir banka şubesinden 700 bin lira çekti. Banka çıkışında emekli polis, iki kişi tarafından gasbedildi. İki kişi, arkasından gelip yere yatırdıkları kuryenin elindeki çantayı aldı.

Gaspçılar, kendilerini bekleyen araca binerek kaçmaya çalışırken emekli polis arkalarından gelerek ateş etti. Kurşunlardan biri, ön yolcu koltuğundaki kişiyi isabet etti. Gaspçılar olay yerinden kaçtı. Gaspçılar yaklaşık iki kilometre sonra araçlarını bir sokağa park edip, taksiye bindiler. Şüpheliler yaralı arkadaşını Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümüne bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kullandığı araçta parmak izi ve delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde otomobilin kiralık olduğu öğrenilirken, aracın sağ ön camında kurşun isabetleri görüldü. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Gasp edilen kurye şüphelilerin birini vurdu
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