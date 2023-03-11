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Giriş Tarihi: 11.3.2023 13:01 Son Güncelleme: 11.3.2023 13:05

Gasp edilen taksici öldürüldü

Adana’da taksi şoförü Servet Tarhan, gasp edildikten sonra başında vurularak öldürülüp sulama kanalına atıldı. Polis cinayeti işlediği ileri sürülen katil zanlısını yakaladı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Gasp edilen taksici öldürüldü

Adana'da taksi şoförü Servet Tarhan (63), gasp edildikten sonra başından vurularak öldürüldü. Tarhan'ın cesedi sulama kanalına atılmış halde bulundu. Polis, cinayeti işleyen katil zanlısını yakaladı.

Olay merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar sulama kanalında ceset görüp durumu polise bildirdi. Söz konusu adrese gelen ekipler, kanaldaki cesedi çıkarıp inceleme başlattı. Yapılan incelemede başında vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin taksicilik yapan Servet Tarhan olduğu belirlendi. Tarhan'ın, aracı ise olay yerinin uzağında bulundu.

GASP ETTİKTEN SONRA ÖLDÜRMÜŞ

Taksicinin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tarhan'ı öldürerek cesedini sulama kanalına attığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusu devam eden katil zanlısının taksicinin cep telefonunu ve parasını gasp ettikten sonra öldürdüğü belirlendi.

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Gasp edilen taksici öldürüldü
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