Gasp ettiği bilezikleri bozdururken yakalandı

Adana'nın Feke ilçesinde bir ay önce Müyesser Kızıloluk'u (52) vurup bileziklerini gasp eden Mustafa Kaan Ergen (37) yakalandı. 22 Aralık'ta Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinde ensesinden tabancayla vurularak yaralanan ve iki bileziği çalınan Müyesser Kızıloluk'u vuran kişinin Mustafa Kaan Ergen olduğu belirlendi. Polis, güvenlik görevlisi olduğu ve olaydan 2 ay önce işten çıkarıldığı tespit edilen Ergen'i takibe aldı. Ergen, önceki gün Gaziantep'te bir kuyumcuda gasp ettiği bileziklerden birini bozdururken suçüstü yakalandı. Ergen, tutuklandı.