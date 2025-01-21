Haberler Yaşam Haberleri Gasp ettiği bilezikleri bozdururken yakalandı
Giriş Tarihi: 22.1.2025

Gasp ettiği bilezikleri bozdururken yakalandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Gasp ettiği bilezikleri bozdururken yakalandı
Adana'nın Feke ilçesinde bir ay önce Müyesser Kızıloluk'u (52) vurup bileziklerini gasp eden Mustafa Kaan Ergen (37) yakalandı. 22 Aralık'ta Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinde ensesinden tabancayla vurularak yaralanan ve iki bileziği çalınan Müyesser Kızıloluk'u vuran kişinin Mustafa Kaan Ergen olduğu belirlendi. Polis, güvenlik görevlisi olduğu ve olaydan 2 ay önce işten çıkarıldığı tespit edilen Ergen'i takibe aldı. Ergen, önceki gün Gaziantep'te bir kuyumcuda gasp ettiği bileziklerden birini bozdururken suçüstü yakalandı. Ergen, tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gasp ettiği bilezikleri bozdururken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA