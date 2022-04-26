Gasp ettiği taksiciye: Araçtan in polisi ara

Adana'da ilginç bir gasp olayı yaşandı. Taksi durağı sahibiyle arasında husumet bulunan 20 yaşındaki M.K., taksiye müşteri kılığında bindi. Şoför Burak Y.'ye tornavida doğrultup "Araçtan in ve polisi ara" diyerek taksiyi gasp etti. Taksi şoförü Burak Y., yardım çağırdı. Şüpheli M.K., otomobille kent sokaklarında kendisini kovalayan ekiplerden bir süre kaçtı. Yakalanacağını anlayan M.K., araçtan inerek yaya olarak kaçarak izini kaybettirmek istedi ancak yakalandı. Gözaltına alınırken suçlamaları kabul etmeyen zanlı M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
MÜŞTERİ GİBİ BİNDİ
Olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Y.'nin kullandığı 01 T 1896 plakalı taksiye, müşteri gibi binen M.K. Küçükdikili Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. M.K., taksiciyi boş bir arsanın kenarında durdurdu. M.K., cebinden çıkarttığı tornavidayı taksiciye doğrultup, "Hemen arabadan in ve polisi ara" dedi. Paniğe kapılan Burak Y.'nin indiği taksinin direksiyonuna geçen M.K., bölgeden kaçtı.
TAKSİYİ TERK EDEREK YAYA KAÇTI
Taksi sürücüsü, polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ara sokaklarda çalınan taksiyi gören polis, takibe başladı. Polislerin peşinden geldiğini gören şüpheli, D-400 Karayolu'na çıkıp bir süre kaçtıktan sonra stabilize yol girdi. Yakalanacağını anlayan zanlı, otomobilden inerek tren raylarının üzerinden atlayarak sokak aralarında izini kaybettirmeye çalıştı. Polis şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı.
"SORUMLUSU DURAK SAHİBİDİR"
Suçlamaları kabul etmeyen ve polislere aradıkları kişinin kendisi olmadığını söyleyen M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta parmak izi çalışması yaptı. Yaşadığı olayı anlayan taksi sürücüsü; "Arkadaş taksiye bindi ve biz seninle gezeceğiz dedi. Biraz dolaştıktan sonra küçük bir tornavidayı birkaç defa bana salladı. Daha sonra aşağıya in, polisi ara sonrada durak sahibiyle konuş dedi. Bunun sorumlusu durak sahibidir diyerek arabayı alıp gitti" dedi. Gasp Büro Amirliği'ne götürülen M.K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.