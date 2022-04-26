Gasp ettiği taksiciye: Araçtan in polisi ara

"SORUMLUSU DURAK SAHİBİDİR"

Suçlamaları kabul etmeyen ve polislere aradıkları kişinin kendisi olmadığını söyleyen M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta parmak izi çalışması yaptı. Yaşadığı olayı anlayan taksi sürücüsü; "Arkadaş taksiye bindi ve biz seninle gezeceğiz dedi. Biraz dolaştıktan sonra küçük bir tornavidayı birkaç defa bana salladı. Daha sonra aşağıya in, polisi ara sonrada durak sahibiyle konuş dedi. Bunun sorumlusu durak sahibidir diyerek arabayı alıp gitti" dedi. Gasp Büro Amirliği'ne götürülen M.K.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.