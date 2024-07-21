Gasp girişiminden kaçarken, mimarı ezerek öldürmüş

Konya'da, geçen 4 Haziran günü 2.46 promil alkollü olarak direksiyon başına geçen ve bisiklet sürücüsü mimar Cihat Mert'e (31) çarparak ölümüne neden olan Ali Akdağ (23) hakkında, 'Bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki bilirkişi raporuna göre, Akdağ asli kusurlu bulunurken, Mert ise kusurlu bulunmadı. İddianameye göre Ali Akdağ'ın, olaydan önce bir üniversiteli kızı gasp etmeye çalıştığı, başarısız olunca da kaçarken kazanın meydana geldiği belirlendi. Bir gün önce de bir kadın öğretmenin telefonunu bıçak zoruyla gasp ettiği ortaya çıktı. Mimar Cihat Mert'ten geriye, madalya kazandığı yarışlardan fotoğrafları kaldı.