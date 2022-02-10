Gasp için girdiler, öldürüp kaçtılar! Adliyeye tulumlu sevk

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri olaydan 15 dakika sonra bindikleri takside yakaladı. Evden çaldıkları cep telefonu ve 15 bin lira para ile yakalanan gaspçıların kıyafetlerine üzerinde bulunan kan izleri nedeniyle el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kıyafet getirecek yakınları olmadığı için polis beyaz tulum temin etti. Asayiş Şube merdivenlerinden çıkan tulumlu gaspçılardan 4'ü tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Mahallesi Ova Oğlu Sokakta bulunan bir iş yerinden 1 şubat 2022 günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Afganistan uyruklu 4 kişi burada bulunan organik tarım serasında çalışıyordu. Çalışanların o gün maaş günleriydi. Şahıslar barakalarında otururken içeriye ellerinde bıçak ve silah olan 5 kişi girdi. İçerdekilerin ellerini bağlayıp 2 cep telefonu ve 15 bin lira parayı aldı. Ancak mağdurlardan Amanullah Uzbek gaspçılara direnmek istedi. Biranda saldırıya uğrayan Uzbek 7 yerinden bıçaklandı. Olay yerinde hayatını kaybetti.

15 DAKİKA SONRA YAKALANDILAR

Elleri ayakları bağlanan mağdurlar gaspçılar gittikten sonra kurtulup hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri gaspçıların geldikleri taksi ile kaçtıklarını belirleyip taksinin peşine düştü. Cinayet Büro Polisleri gaspçıları bindikleri araçtan inemeden 15 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Araçta bulunan bir taksici ve 5 gaspçı ile birlikte onlara konum atıp yönlendirme yaptığı tespit edilen kişilerle birlikte gözaltına alınan 8 şüpheli Cinayet Büroya getirildi. Evden aldıkları 15 bin lira ve cep telefonları sahiplerine teslim edildi.

BEYAZ TULUMLU GASPÇILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin 5'inin üzerinde kan izleri vardı polis kıyafetlerine el koydu şüphelilerin yedek kıyafet getirecek yakınları olmayınca beyaz bir tulum temin edildi. Asayiş Şubenin ünlü merdivenlerinden beyaz tulumlarla çıkan 5 gaspçı ilginç görüntülere sahne oldu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.