Gasp ve hırsızlık çetesi çökertildi: “Dublaj Operasyonu'nda yakalanan 12 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Instagramdan bir kadınla tanışan M.Ş. bir süre kadınla konuştuktan sonra, görüşmeye karar verdi. Buluşma yerine yanında bir erkekle gelen kadın, silah zoruyla M.Ş.'yi tenha bir alana götürdü. Orada diğer çete üyeleri ile buluşan şüpheliler, M.Ş'nin aracını ve değerli eşyalarını silahla gasp etti, M.Ş.'yi tenha bir yere bırakıp çaldıkları araçla kayıplara karıştılar. Çaldıkları aracın plakalarını söktüler fakat silahlarla ve çaldıkları araçla yakalanmaları uzun sürmedi.

VATANDAŞLAR BALKONDAN HIRSIZLARI KAMERAYA ÇEKTİ

Hırsızlık için bir iş yerine gelen çete üyeleri, kendilerini videoya alan vatandaşlara aldırış etmeden iş yerine yönelik hırsızlığa devam ettiler. Gece kepenkleri açmaya çalıştılar, ancak ilk etapta alarm çalınca kaçtılar, fakat daha sonra alarma rağmen geri gelen çete üyeleri, çevrelerini saran polis ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı. Başka bir yerde hırsızlık yapan çete, kameraya aldırış etmeden kablolara asıldı ve rahat tavırları ise dikkat çekti.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Hırsızlık Ekipleri görüntülerini topladı ve inceledi. Ardından yapılan Dublaj operasyonuyla atalarında 15 yıl hapis cezası olan şüphelinin de bulunduğu 12 kişiyi operasyon sonucu yakaladı. Yakalanan çete üyeleri sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.