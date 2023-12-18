Gasp ve Kapkaç yapmışlardı… Kovalamacayla yakalandılar

Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çağlayan Mahallesi'nde ve Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan "Gasp" ve "Kapkaç" olaylarıyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Polisi, iki olayı da gerçekleştirdiği tespit edilen M.E.K. (20) ve A.A. (20) isimli iki kişiyi yakaladı. Kovalamaca sonucu gözaltına alınan ve benzer suçlardan sabıkası bulunan ikili adliyeye sevk edildi. M.E.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.