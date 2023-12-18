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Giriş Tarihi: 18.12.2023 13:09

Gasp ve Kapkaç yapmışlardı… Kovalamacayla yakalandılar

İstanbul’da “Gasp” ve “Kapkaç” suçlarına karışan iki kişi yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Gasp ve Kapkaç yapmışlardı… Kovalamacayla yakalandılar

Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çağlayan Mahallesi'nde ve Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan "Gasp" ve "Kapkaç" olaylarıyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Polisi, iki olayı da gerçekleştirdiği tespit edilen M.E.K. (20) ve A.A. (20) isimli iki kişiyi yakaladı. Kovalamaca sonucu gözaltına alınan ve benzer suçlardan sabıkası bulunan ikili adliyeye sevk edildi. M.E.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Gasp ve Kapkaç yapmışlardı… Kovalamacayla yakalandılar
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