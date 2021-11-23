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Giriş Tarihi: 23.11.2021 20:48

Gaspçı gençten gazetecilere, “Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız”

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Gaspçı gençten gazetecilere, “Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız”

Bolu’da, tüfekle otomobil gasp ettikten sonra kaçtığı sırada kaza yaparak aracı yol kenarında bırakan T.K., yakalanarak adliyeye sevk edildi. T.K., adliyeye getirildiği sırada gazetecilere, “Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi'nde park halinde ve içerisinde sürücüsünün bulunduğu bir otomobil T.K. (19) isimli şahıs tarafından tüfekle gasp edildi. Otomobili gasp eden T.K. olay yerinden hızla kaçtı. Büyük korku yaşayan otomobil sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otomobilin gasp edildiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada T.K.'nın gasp ettiği araç terkedilmiş ve kazalı halde bulundu. Kazadan sonra gasp ettiği bırakıp kaçtığı belirlenen T.K., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı. Gözaltına alınan T.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.K., adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin, çekin. Benim gibi bir yıldız daha göremezsiniz Bolu'da" dedi.

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Gaspçı gençten gazetecilere, “Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız”
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