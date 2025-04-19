Gaspçı, paramediği tek yumrukta öldürmüş!

Korkunç olay 1 Mart gecesi saat; 02.30'da meydana geldi. Aras, ilk sahurunu arkadaşında yapan ve oruca niyet etti. Hamit Aras, Doğu Garajı'nda evine 30 metre kala taksiden indi. Yürüyerek evine gittiği sırada yanına yaklaşan 4 kişi Aras'ı durdurarak sigara istedi. Sigara kullanmadığını söyleyen Aras, "Evine doğru birkaç adım attı. 4 kişi arkadan gelerek Aras'ı aralarına alarak saldırdı. Aldığı yumruk darbesi ile Aras yere düştü. Düşmenin etkisi ile başını beton zemine çarptı. Gaspçılar sırtındaki çantasını alıp kaçtı. Hamit Aras Tavşan'ı yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MESAİ ARKADAŞI ŞOK YAŞADI

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin yüzünü kaldırınca sabah görevi devredeceği mesai arkadaşı Hamit Aras Tavşan'ı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Duran kalbini yeniden çalıştırıp en yakındaki özel hastaneye götürüldü. Bu sırada polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Özel hastanede sabaha kadar kalan Aras'ın beyin kanaması geçirdiği belirlenince mesai arkadaşları tarafından 1 Mart Cumartesi gündüz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hamit Aras Tavşan 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi annesi Şükriye Tavşan, yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu. Düzenlenen törenin ardından Kaş ilçesi Kınık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANNESİ MEZARINDAN AYRILMIYOR

Anne Şükriye Tavşan oğlunun öldürülmesinden 2 ay önce eşi Saffet Tavşan'ı kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini eşinin acısını yaşarken oğlunun cinayet haberi ile ikinci kez yıkıldığını söyledi. Hamit'in tek çocuğu olduğunu da belirten acılı anne, "Oğlumu 4 kişi öldürdü. Ancak ikisi tutuklu, diğer ikisi adli kontrol şartı ile dışarıda. Ben aylardır oğlumun mezarını başından ayrılamıyorum. Oğlumun yerde can verirken caniler sırtındaki çantayı alıp kaçmışlar. Değerli eşyaları aldıktan sonrada yakmışlar. Bunlar insan olamaz" dedi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan korkunç olayın ardından polis yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren Savaş İ. (20) Muhammet Emir K. (18), Gökhan A. (18) ve İsmail S.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında sanıklar gasp ettikleri çantayı içindekileri aldıktan sonra yaktıklarını itiraf ettikleri. Emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edilen 4 kişiden Savaş İ. ve Muhammet Emir K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan A. ve İsmail S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

TEK YUMRUKTA ÖLDÜRMÜŞ

Yaşanan olayın ardından aile bölgede olayı net olarak gösteren işyeri kamerası görüntüsü aradı. Aylar süren çalışmanın ardından bir esnafın güvenlik kamerasının çektiği cinayet anını gösteren görüntüye ulaştı. Görüntüyü alarak avukatı aracılığı ile dosyaya bakan savcıya iletti. Görüntüde 4 kişi Hamit Aras Tavşan'ı evinin sokağında aralarına alarak kıstırıyor. İçlerinden bir tanesi tek yumrukta Tavşan'ı yere seriyor. Bir diğer kişi çantasını alıyor. Son alarak kaçarken yine bir kişi Tavşan'ın yüzüne tekme atıyor. Aile yakınları, "Adli kontrol verilen dışarıda gezen iki kişi haklarındaki kontrolün kaldırılması için dilekçe ile başvurmuşlar. Biz görüntüleri bulup savcılığa verdik. İki kişinin de tutuklanmasını istiyoruz" dedi. Korkunç cinayet görüntüleri aile üzüntüden seyredemediğini kaydetti.