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Giriş Tarihi: 9.5.2022 14:24 Son Güncelleme: 9.5.2022 14:45

Gaspçı sahte polisler yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaspçı sahte polisler yakalandı

Gaziantep’te kendilerini polis olarak tanıttıkları 2 vatandaşı silah zoruyla gasp eden 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 7 Mayıs günü meydana gelen olayda, 3 şüpheli kendilerini polis olarak tanıttıkları 2 vatandaşa silah göstererek telefonlarını ve bir miktar paralarını alarak kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşların şikayeti üzerine Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlardan birini de yaralayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş ekipleri, gasp ve yaralama olayını gerçekleştirenlerin M.Ş. M.D. ve M.E. isimli şüpheliler olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipleri 3 şüpheliyi olayda kullandıkları silah ile gasp ettikleri 2 telefon ve bir miktar parayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri Adli Mercilerce tutuklandı.

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Gaspçı sahte polisler yakalandı
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