Gaspçılar ihbarla yakalandı! İhbarcıda yağmacı çıktı

İstanbul'da gerçekleşen bir gasp olayı sonrası, mağdur Ü.A'nın polise başvurarak 4 bin 700 TL parasının silah zoru ile gasp edildiği, şüphelilerin Düzce iline kaçtığı ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı tespit ederek Kaynaşlı Otoban girişinde durdurdu. Araç içerisinde bulunan, biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 22 İmitasyon tam altın, 7 imitasyon bileklik, 1 Kulplu imitasyon çeyrek altın, 5 parça halinde 20 gram Metamfetamin ele geçirildi.

İHBARCIDA YAĞMACI ÇIKTI

Emniyette yapılan araştırmalarda ise şüpheli şahıslardan birinin "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Yer Temini Sağlamak" suçundan arandığı, diğer şahısların dolandırıcılık ve uyuşturucu madde suçlarında kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca yürütülen tahkikatta gasp edildiğini ihbar eden Ü. A isimli şahsın, bir hafta önce İstanbul ilinde yakalanan şüphelilerden birine uyku ilacı vermek sureti ile uyutup altın ve paralarını yağmaladığı öğrenildi.

İHBARCI İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak, "Yağma (Gasp), Dolandırıcılık, Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmak" suçlarından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2 si ifadelerinin alınması sonrası serbest kalırken, 1 kişi adli kontrol ile serbest kaldı. İhbarcı Ü.A ile 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.