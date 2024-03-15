Gaspçılar silahlı zoruyla 200 bin lira havale ettiler

Adana'da 3 gaspçı, bir kıraathanede 2 kişiyi silah zoruyla alıkoydu. Gaspçılar, ölümle tehdit ettiği 2 kişinin cep telefonlarını zorla alarak kendi banka hesaplarına 200 bin TL havale yaptı. Mağdurları "Polise giderseniz, sizi buluruz" diye tekrar tehdit edip serbest bırakan gaspçılar polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SİZİ BULURUZ" TEHDİDİ

Olay, 12 Mart'ta Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheliler V.T. (38), M.Ç. (24) ile Y.Y. (26), mahalleden tanıdıkları R.C.Ç. ve D.P.'yi kıraathaneye çağırdı. Burada bir süre oturan şüpheliler, R.C.Ç. ve D.P.'yi tabancayla tehdit edip, cep telefonlarını aldı. Şüpheliler, saatlerce alıkoydukları R.C.Ç. ile D.P.'nin cep telefonlarından giriş yaptıkları banka hesaplarından, Y.Y.'nin hesabına 200 bin lira havale yaptı. Şüpheliler, "Polise giderseniz, sizi buluruz" diye tehdit edip bu kişileri bıraktı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Polise giden mağdurların ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, banka ile iletişime geçerek paranın aktarıldığı hesabı bloke ettirdi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, şüphelilerin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüphelileri M.A.T.'nin azmettirdiğini tespit etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.T. ile M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, M.A.T.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.