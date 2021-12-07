Gaspçılardan öldüren yumruk

Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi'de dün saat 06.45'te meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddiasına göre, 3 kişi, kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu kişinin yanına yaklaşarak gasp etmeye çalıştı. Gaspçılar, cep telefonu ve cüzdanını almaya çalıştıklarında kendilerine direnen yabancı uyruklu şahısın boğazına yumruk attı. Yere düşen yabancı uyruklu kişinin cep telefonu ve cüzdanını alan 3 saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yerde hareketsiz yatan yabancı uyruklu kişiye, yoldan geçen İranlı bir doktor müdahale etti. Doktor, kalp masajı yaparak, yabancı uyruklu kişiyi hayata döndürmeye çalıştı.



UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI



Ambulansın gelmesiyle kalp masajına sağlık ekipleri devam etti. Olay yerinde ve devamında ambulansta kalp masajı yapılan adam, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sudanlı olduğu belirtilen ancak adı açıklanmayan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



POLİS GÜVENLİK KAMERALARI İLE GASPÇILARIN PEŞİNDE



Beyoğlu İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısı gasp ederek boğazına yumruk atıp ölümüne sebep olan üç zanlının yakalanması için bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.