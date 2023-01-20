Gaspçıların sosyal medya tuzağı

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR

Olay, 16 Ocak'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Elvan U. (25) ile tanışan Mustafa B., onunla buluşmak için anlaştı. Cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyen Elvan U., Mustafa B.'yi oturduğu mahalleye davet etti. İkili sokakta sohbet ettiği esnada yanlarına Baver K. (29) ile kardeşi Sedat K. (24) geldi ve Mustafa B.'ye; "Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun?" diye çıkıştı.

YARALI HALDE 10 KİLOMETRE

Mustafa B.'yi darp edip, bacağından bıçakla yaralayan kardeşler, cebinde 12 bin lira nakit para ve cep telefonunu alarak, suç ortakları Elvan U. ile birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde motosikletine binip, yaklaşık 10 kilometre yol kat ederek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından da soluğu emniyette aldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.