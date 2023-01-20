Gaspçıların sosyal medya tuzağı

Adana'da 27 yaşındaki Mustafa B.'nin, sosyal medyada tanıştığı genç kız kabusu oldu. İlişkiye girmek için kendisini oturduğu mahalleye davet eden Elvan U. ile sokakta sohbet ettiği esnada yanına gelen Baver ve Sedat K. kardeşler, Mustafa B.'yi darp edip bacağından bıçakladı; sonrada cebindeki 12 bin lira nakit para ve cep telefonunu alıp, suç ortaklarıyla birlikte kaçtılar. Yaralı olarak motosikletine binip, yaklaşık 10 kilometre yol kat eden Mustafa B., kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi oldu. Polisin yakaladığı 3 zanlı da tutuklandı.
SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR
Olay, 16 Ocak'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Elvan U. (25) ile tanışan Mustafa B., onunla buluşmak için anlaştı. Cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyen Elvan U., Mustafa B.'yi oturduğu mahalleye davet etti. İkili sokakta sohbet ettiği esnada yanlarına Baver K. (29) ile kardeşi Sedat K. (24) geldi ve Mustafa B.'ye; "Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun?" diye çıkıştı.
YARALI HALDE 10 KİLOMETRE
Mustafa B.'yi darp edip, bacağından bıçakla yaralayan kardeşler, cebinde 12 bin lira nakit para ve cep telefonunu alarak, suç ortakları Elvan U. ile birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde motosikletine binip, yaklaşık 10 kilometre yol kat ederek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından da soluğu emniyette aldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti.
BİRDEN BİRE GELİP DÖVDÜLER
Polis, Elvan U. ile birlikte Baver K. ve Sedak K.'yı da saklandıkları adrese düzenlediği şok baskında kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Elvan U., emniyetteki sorgusunda; "Mustafa'yı daha önceden tanıyorum. Beni arayıp buluşmak istediğini söyledi. Yanıma geldiğinde alkollüydü. Onunla konuşurken, arkadaşlarım birden yanımıza gelip Mustafa'yı dövdü" dedi. Baver ve Sedat K. da Mustafa B.'yi, kız arkadaşlarını rahatsız ettikleri için dövdüklerini, ancak para ve cep telefonunu gasp etmediklerini söyledi. Üç zanlı da tutuklandı.