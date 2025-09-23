Gastroantep’e katılımcı rekoru

Gaziantep'te düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, sadece Gaziantep'ten değil, çevre illerden ve yurtdışından gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festival, şehrin farklı noktalarında toplam 400 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler arasında yöresel yemek atölyeleri, el sanatları sergileri, müzik ve dans gösterileri, kültürel sunumlar ile Gaziantep'in zengin mutfak kültürü ve geleneksel el sanatları tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin başarıyla tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Gelen mutlu, hizmet veren mutlu, esnaf mutlu" dedi.