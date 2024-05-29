Gastronominin kalbi Turkuvaz’da atacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana sponsorluğunda düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük gastronomi turizm etkinliği olan GastroShow, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı etkinlikte, dünyaca ünlü şefler, gurme yazarlar, gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileri bir araya gelecek.Gastronomi turizminin güncel trendleri, yeni ürün ve hizmetler ile sektördeki gelişmeler tüm yönleriyle ele alınacak. Anadolu kadınını sahiplenen tek etkinlik olan Gastroshow; onların ürünlerini döviz kazandırıcı hizmet kapsamında dünyaya satmak ve dünya markası yapmak için pek çok kurumsal firma, üretici, restoran, kadın kooperatifi, belediye, valilik ve kalkınma ajanslarına bu konuda mesajlar vermeyi amaçlıyor. Zirvenin ve günün son oturumundayda "Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi" konusu, eski TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy modetörlüğünde ele alınacak. Panelin konuşmacılarıysa Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, HIS Business Solutions President Stephen O'Connor, Plantur Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurtoğlulları ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak.