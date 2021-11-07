19 Ekim'de Bodrum'dan giriş yapan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bodrum'u mesken tuttu. Gates, İzmir ve Aydın ziyaretlerinin ardından tekrar Muğla'ya döndü. Önce Bodrum'un keyfini çıkaran dünyaca ünlü milyarder, 'yüzen sarayı' Lana'yla Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarına demirledi.

Burada bir gün geçiren Bill Gates, Kaunos Kral Mezarlarının olduğu Ortaca'nın Dalyan Mahallesi açıklarına geçti. Güney Ege'nin cennet koylarının keyfini çıkaran Gates, daha sonra Fethiye'ye doğru yola çıktı. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatıyla cennet koyların tadını çıkaran Gates, son olarak Bodrum Türkbükü sahiline geldi.



Cennet koyları mesken tutan Gates, Bodrum'un güzel havasını fırsat bildi. Gates, Bodrum'da, sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkmasıyla, Türkbükü sahilinde denize girdi, güneşlendi. Zaman zaman deniz keyfine ara veren Gates, bu zamanı Türk çayı içerek geçirdi.