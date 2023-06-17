Gaybubet Operasyonu’na 12 tutuklama...

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan adreslerde yakalanan 18 şüpheliden 15'i İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda dijital materyal, 2 bin dolar ve bin 770 euro ele geçirilen operasyonda yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bir şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki şüpheli serbest bırakıldı. Diğer üç şüphelinin ise İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.