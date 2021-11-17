Merdivenleriyle ünlü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu yerleşkede bu kez alışılmışın dışında bir olay meydana geldi.



Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon

Emniyet bahçesinde ağaca çıkan kedi saatlerce orada kalıp aşağı inemedi. Bu durumu emniyet içerisinde gelip giden vatandaşlar fark edip polislere söyledi.

Kedinin uzun süre orada kaldığını gözlemleyen polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye asansörle kediye ulaşıp mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.