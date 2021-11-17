Haberler Yaşam Haberleri Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon
Giriş Tarihi: 17.11.2021 16:50 Son Güncelleme: 17.11.2021 17:12

Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gayrettepe Emniyet’te sıra dışı operasyon

İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde ağaca çıkan kedi saatlerce bekleyince Hassas Bölgeleri Koruma Büro polisleri itfaiyeye haber verdi. Emniyet bahçesine gelen İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı.

Merdivenleriyle ünlü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu yerleşkede bu kez alışılmışın dışında bir olay meydana geldi.

Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon

Emniyet bahçesinde ağaca çıkan kedi saatlerce orada kalıp aşağı inemedi. Bu durumu emniyet içerisinde gelip giden vatandaşlar fark edip polislere söyledi.

Kedinin uzun süre orada kaldığını gözlemleyen polisler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye asansörle kediye ulaşıp mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz sözleri!
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Son Dakika Haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Akşener, Kılıçdaroğlu, Türkkan ve TÜSİAD tepkisi: Hayatınız yalan!
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika: 3. Lig'den gelen Kerem Aktürkoğlu şimdiden o yıldızları solladı! Aykut Kocaman, İrfan Can, Metin Tekin, Yusuf Yazıcı...
SON DAKİKA! Başak Cengiz'i öldüren samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum
Son dakika: Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA