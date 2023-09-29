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Giriş Tarihi: 29.9.2023 11:02 Son Güncelleme: 29.9.2023 11:10

Gayri menkul şebekesi… 31 üyesi gözaltına alındı

İstanbul’da gayri menkul dolandırıcılığı yapan bir şebeke operasyonla çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Gayri menkul şebekesi… 31 üyesi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde açtıkları ofislerde faaliyet yürüten ve devre mülkü olan kişileri, devre mülklerini yüksek karla satma vaadiyle dolandıran bir şebekeye operasyon düzenledi. 31 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık" suçları kapsamında gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ıslak imzalı suça konu devre mülk sözleşmeleri, dijital materyaller, banka dekontları ve gayri menkulleri olan kişilerin özel bazı bilgilerini içeren listeler ele geçirildi.

Gayri menkul şebekesi… 31 üyesi gözaltına alındı | Video

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Gayri menkul şebekesi… 31 üyesi gözaltına alındı
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