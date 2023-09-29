İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde açtıkları ofislerde faaliyet yürüten ve devre mülkü olan kişileri, devre mülklerini yüksek karla satma vaadiyle dolandıran bir şebekeye operasyon düzenledi. 31 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık" suçları kapsamında gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ıslak imzalı suça konu devre mülk sözleşmeleri, dijital materyaller, banka dekontları ve gayri menkulleri olan kişilerin özel bazı bilgilerini içeren listeler ele geçirildi.

Gayri menkul şebekesi… 31 üyesi gözaltına alındı | Video