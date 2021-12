Gayrimenkul sektörünün nabzı RE360’da attı

RE360 Gayrimenkul Buluşması Türkiye gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getiren, etkinlik kamu ve özel sektör iş birliğiyle sektörü daha ileriye taşımayı hedefliyor. Pandemi koşulları sebebiyle sınırlı sayıda katılımın olduğu organizasyon, kurumsal networking platformu www.digitalnetworkalkas.com üzerinden de canlı olarak takip edilebildi. Alkaş, etkinliği yeni dönemin popüler kavramı hibrit formatla düzenleyerek sektöre daha yüksek bir erişim imkanı sundu. Etkinliğe toplamda bin kişinin üzerinde kişi katıldı, 8 ülkeden 698 kişi online olarak izledi.



HEDEF: 4 BİN 326 B2B GÖRÜŞME



RE360'ta MIPIM Fuarı lansmanı da yapıldı. Her yıl 1 milyonu aşkın kartvizit alışverişinin yapıldığı dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM, 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde 31.kez gerçekleştirilecek. 100 ülkeden 25 binden fazla sektör profesyonelinin hazır bulunduğu organizasyonda bu yıl GYODER , 300 metrekarelik 'İstanbul Çadırı' ile sektör temsilcilerini yabancı yatırımcılarla buluşturacak. GYODER Tüm fuar boyunca 4T olarak tanımladığı ana vizyonu çerçevesinde tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat konularında paneller gerçekleştirecek ve alanında lider konuşmacıları misafir ederek Türkiye'nin sektördeki öncü duruşunu, başarılarını yabancı yatırımcılarla paylaşacak. Türk şirketlerine yeni iş bağlantılarının kapılarını aralayacak organizasyon, Türkiye'ye yurt dışından yeni yatırımların gelmesine de ön ayak olacak. 2019 yılındaki MIPIM'e 206 kurum ve kuruluşla katılarak 4 bin 326 B2B görüşmeye imza atan Türk şirketleri ise 2022 yılının mart ayında da benzer rakamlara ulaşmayı hedefliyor.



2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ VE YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ



TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasında gayrimenkul ve inşaat sektörlerini, Türkiye'nin stratejik gücü haline getireceğini ve bunu hep birlikte başarılacağını vurguladı. Kurum "Bugün bu ülkenin ekonomik büyümesinde, en büyük rol geleceğimizin lokomotifi inşaat sektörümüze, yatırımcılarımıza aittir. Kovid-19'a bağlı olarak tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk her ne kadar ülkemizi etkilemiş olsa da, Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü, salgın dönemindeki üstün performansıyla gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu özel buluşma vesilesiyle; sektörümüze, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sektörümüzü canlandırmak istiyoruz, güçlendirmek istiyoruz. Orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz" açıklamasıyla sektörü MIPIM fuarına davet etti.

Yeşil kalkınma devrimine de değinen Kurum bu konuda "hepimiz için iki hedef var.2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma devrimi. Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir şekilde kabuk değiştirecek, dönüşecek. Yenilikçi yatırımları hızlandırarak, uygun koşullu finans mekanizmalarını oluşturarak küresel rekabette önemli bir konum elde edebiliriz. İşte tam olarak bu nedenle; iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma meselesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.



KALYONCU, " YABANCI YATIRIMCILARLA BİREBİR GÖRÜŞMELER YAPILACAK"



Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu ise "Türkiye'nin dünya çapındaki inşaat ve gayrimenkul projelerinin sunulacağı GYODER İstanbul Çadırı'nın Alkaş'ın temsilciliğini yürüttüğü MIPIM 2022'de fuaye alanında en görünür ve etkin alanlarından birinde yerini alacağını vurgulayarak; "MIPIM her yıl kentler, yerel yönetimler, yatırımcılar, mimarlar, geliştiriciler, kullanıcılar ve hizmet sağlayıcılar olmak üzere binlerce markayı bir araya getiren, değerli ve son derece önemli bir organizasyon. Bu sene MIPIM'deki ana amaç kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli alt yapının kurulmasını sağlamak. Ülkemize yeni yatırımlar çekmek ve uluslararası yatırımcılar için fırsatlar ülkesi olduğunu, geliştiricilerimizin son derece yetkin ve dünya çapında firmalar olduğunu, mevzuatlarımızın yabancı yatırımcılara kolaylık sağlamak adına düzenlendiğini aktarmamız gerekiyor. Tüm fuar boyunca 4T olarak tanımladığımız ana vizyonumuz çerçevesinde tasarım, teknoloji, toplum ve tabiat konularında paneller gerçekleştireceğiz ve deneyimli konuşmacıları misafir edeceğiz" açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ



Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve resmi MIPIM temsilcisi Avi Alkaş MIPIM öncesinde gerçekleştirilen ve tüm gayrimenkul sektörü paydaşlarını buluşturan RE360 etkinliği ile Türkiye'nin tanıtımı için eşsiz bir sinerji yaratılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Dünya yatırımcılarının gözünü Türkiye'ye çevirdiğini, global anlamda ülkemizin bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "Son dönemlerde gayrimenkuldeki değerlenmeyle birlikte dünya yatırımcıları odağına Türk emlak piyasasını aldı. Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar global anlamda büyük talep artışı olduğunu gözlemliyoruz. Biz gayrimenkulün büyük buluşması RE360'ta Türk gayrimenkul sektörünün avantajlarını tüm dünya yatırımcılarıyla paylaştık. Bunu temsilciliğini yürüttüğümüz dünyanın en önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM'de de tekrarlayacağız" dedi.



REKABET YERİNE REKABERLİK



Avi Alkaş, dünyanın dört bir yanında dev projelere imza atan Türk gayrimenkul şirketlerinin pandemi döneminde rekabet yerine rekaberlik ederek, yakın coğrafyalarda söz sahibi olabileceğini dile getirdi.



GLOBAL LİGDEYİZ



Avi Alkaş, bu sene düzenlenecek olan ve yıllardır Türkiye'nin çok başarılı bir şekilde temsil edildiği MIPIM'de bu sene GYODER önderliğinde İstanbul çadırının daha da işlek bir alana taşındığı ve bunun daha da yükselen bir ivme kazandıracağı bilgisini verdi.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, Pandemi şartları nedeniyle iki yıldır konferansı dijital değişim ve dönüşümün gereği olarak Digital Network Alkaş (DNA) çatısı altında başarıyla gerçekleştirdiklerini ve sektörün bu süreçte ilham veren hikayelerle yol haritasını oluşturmalarına destek verdiklerini hatırlattı. Aközer, şimdi ise gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını tekrar fiziki olarak bir araya getirmekten dolayı heyecanlı olduklarını aktardı.