Gayrimenkul sertifikası talep toplama bitti mi, ne zaman sona eriyor? Damla Kent projesi halka arz katılım bilgileri

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI TALEP TOPLAMA BİTTİ Mİ?

4 Ağustos'ta başlayan talep toplama süreci yarın sona eriyor. Yatırımcılar, 7,59 lira sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

Öte yandan, Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası da açıklandı. Buna göre, yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi gayrimenkul sertifikası alabiliyor.

Gayrimenkul sertifikası almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabının bulunması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil ve internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabiliyor.