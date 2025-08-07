Haberler Yaşam Haberleri Gayrimenkul sertifikası talep toplama bitti mi, ne zaman sona eriyor? Damla Kent projesi halka arz katılım bilgileri
Giriş Tarihi: 7.8.2025 19:24

Gayrimenkul sertifikası talep toplama bitti mi, ne zaman sona eriyor? Damla Kent projesi halka arz katılım bilgileri

Gayrimenkul yatırımına küçük bütçelerle katılmak isteyen yatırımcıların ilgisini çeken gayrimenkul sertifikaları için talep toplama süreci gündemde. Damla Kent projesi kapsamında sunulan bu fırsata ilişkin yatırımcılar, halka arz sürecinin detaylarını ve sertifika alım sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını merak ediyor. Peki, Damla Kent gayrimenkul sertifikası talep toplama bitti mi? İşte, Damla Kent projesi halka arz katılım bilgileri...

Gayrimenkul sertifikası talep toplama bitti mi, ne zaman sona eriyor? Damla Kent projesi halka arz katılım bilgileri

Gayrimenkul sektöründe alternatif yatırım yöntemlerinden biri olan sertifika sistemiyle Damla Kent projesi yatırımcılara sunuldu. SPK onaylı bu model sayesinde yatırımcılar, projeden pay alma şansı yakaladı. Şimdi ise gözler talep toplama sürecinin bitip bitmediğinde ve halka arz sonuçlarına çevrildi. Damla Kent gayrimenkul sertifikası başvuru süreci ne zaman sona eriyor, halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI TALEP TOPLAMA BİTTİ Mİ?

4 Ağustos'ta başlayan talep toplama süreci yarın sona eriyor. Yatırımcılar, 7,59 lira sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

Öte yandan, Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası da açıklandı. Buna göre, yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi gayrimenkul sertifikası alabiliyor.

Gayrimenkul sertifikası almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabının bulunması gerekiyor. Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil ve internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabiliyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hale getiriliyor. Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 lira olarak belirlenirken, gayrimenkul sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedeli oluyor. Üst limit ise bulunmuyor.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden "İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi" adımları izlendikten sonra "Talep Edilen Menkul Kıymet" bölümünden "DMLKT" işlem kodunu seçip, almak istenilen sertifika adedini girerek işlemin onaylanması gerekiyor.

Sertifikalar, 14 Ağustos'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecek.

Gayrimenkul sertifikası talep toplama bitti mi, ne zaman sona eriyor? Damla Kent projesi halka arz katılım bilgileri
