Gayrimeşru ilişkiden doğan bebeğini çöpe attı

Konya'da Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta 27 Temmuz günü saat gece saatlerinde çöp konteyneri yanında terk edilmiş halde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri bebeği çöpe bırakan kişi veya kişiler tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu bebeğin annesinin Afganistan uyruklu Sanam Gul Nazarı (25), babasının ise kadının yasak aşk yaşadığı aynı ülke vatandaşı Mohammad Yusuf Özbek (33) olduğu, çöpe de onların attığı tespit edildi. 3 çocuk annesi Nazarı ile yapılan görüşmelerde eşinin cezaevinde olduğunu, akrabası olan Özbek ile yaşadıkları cinsel birliktelik sonrası hamile kaldığını, evde doğum yaptığını, bebeği istemediği için çöp kenarına bıraktıklarını söyledi. Nazaru ve Özbek'in yanı sıra Özbek'in eşi Roshan Özbek de (29) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemler sürüyor.