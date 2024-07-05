Gaz tesisinde patlamada ölmüştü! Nurhayat’ın davası görüldü

Muğla Menteşe İlçesinde Bayır Mahallesi'nde hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde, 15 Temmuz 2023 saat 09.00 sıralarında bir patlama meydana gelmiş, patlamada dolum yapan 2 işçi yaralanmıştı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurhayat Karakaş, hayatını kaybetmişti. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Tuncay Ü. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Birinci duruşmada Savcılık makamı sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etmişti. Mahkeme heyeti, soruşturma kapsamında şüpheli olarak adı geçenlerle ve olayla ilgili savcılık tarafından alınacak kapsamlı raporun beklenmesine, tutuklu sanıkların ise tahliyesine hükmetmişti. Olayla ilgili dava Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada, gerekli yazışmaların neticelenmesine karar verilerek bir sonraki duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

AİLESİ PERİŞAN

Aile avukatı Didem Alaca, "Duruşmada, rapor hazırlayan bilirkişi dinlendi, 'mevcut belgeleri inceledim ona göre raporumu hazırladım, raporumdan eminim' dedi. Raporunda, işyeri sahipleri Ali B. ve oğlu Akın B.'yi kusurlu bulmuştu. Nurhayat'ın ailesi perişan vaziyette. 1 yıl geçti hala suçlular ceza almadı ayrıca işveren tarafından maddi manevi hiç bir ödeme yapılmadı. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.