Gazelle Otel’in kat görevlisi gözaltına alınmıştı: Serbest bırakıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kişi gözaltına alınmış. Gözaltına alınan isimlerden Otel sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen İ.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.