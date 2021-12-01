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Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:38 Son Güncelleme: 1.12.2021 13:45

Gazeteci çiftten eğitime destek

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gazeteci çiftten eğitime destek

Gaziantepli gazeteci çift, anne ve babaları adına oplam 11 derslikli 2 ana okulu yaptıracak.

Gaziantep Valiliğinin başlattığı "100.Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve gazeteci eşi Meral Ay'dan iki okul desteği geldi. Ay ailesi tarafından Şehitkamil İlçesi Gazikent Mahallesine 8 derslikli anaokulu ile Şahinbey İlçesi Osmanlı Mahallesine 3 derslikli Anaokulu, toplamda 11 derslikli okul yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Metin Kılıçparlar, Hayırsever İbrahim Ay ve Meral Ay katıldı.

Vali Davut Gül törende yaptığı konuşmada, "Bu sürecin başından beri hem medya grubu olarak hem bireysel anlamda hayırseverlerin bulunması için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bugünde gerek köyde yapılan 3 derslikli okul, gerekse de merkezde yapılan 8 derslikli okulumuzla hem rahmetli annenizin hem rahmetli babanızın ruhları, sizlerin yaptığı hayırlarla inşallah daha da ferahlamıştır. Sizlerin yaptığı bu davranış aslında bizim bu projenin büyüğüyle, küçüğüyle şehir açısından nasıl sahiplendiğini göstermiş oluyor. Hayırseverlerimizin yaptığı, yapacağı katkılar bana göre birbirinden çok çok kıymetli. Sizler başından beri bu sürece inandınız. Sahip çıktınız. Teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar ise, "Hayırsever Ay ailesi bize anaokulu olarak katkıda bulundular. Biliyorsunuz ki okul öncesi eğitim çok önemli. Ben Ay ailesine eğitim camiamıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür diyorum" diye konuştu.

8 derslikli okul icin protokol imzalayan İbrahim Ay da, "Sayın Valimize göreve geldiğiniz günden beri eğitime verdiğiniz desteklerden dolayı Gaziantepli olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Günümüze baktığımızda ne geliyorsa, eğitimsizlikten geliyor. Bizim gelecek nesillere güzel miraslar bırakmamız lazım. Bizlerde bu anlamda gücümüzün yettiği kadar, eğitime bir tuğla da biz koyalım dedik. Ben aramızdan 3,5 yıl önce ayrılan, aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü olan kız kardeşim Nilüfer Ay ve rahmetli annemin adına okul yaptırmak en büyük hayalimdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen yıl yaşamını yitiren babası için bir köyde 3 derslikli ana okulu yapımı için protokol imzalayan Meral Ay ise, "Bugün burada olmak çok gurur verici. Eğitime bir nebzede olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu işin küçüğü, büyüğü yok herkes eğitim için bir şeyler yapmalı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak Ay ailesine, Vali Davut Gül tarafından teşekkür belgeleri verildi.

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Gazeteci çiftten eğitime destek
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