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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Gazeteci Rauf Gerz trafik kazasında öldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gazeteci Rauf Gerz trafik kazasında öldü
Gazeteci Rauf Gerz, İstanbul Sultangazi'de motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kaza, TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Gerz idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kotrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparken sürücüsü Rauf Gerz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam'ı gözaltına alan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MOTOSİKLET VE DOĞA TUTKUNUYDU
Gazeteciliğe 1984 yılında başlayan Rauf Gerz, havacılık muhabiri olarak çeşitli gazetelerde çalışmış ayrıca havacılık şirketlerinde kurumsal iletişiminden sorumlu üst düzey yöneticilik yapmıştı. Gerz'in ölümü basın ve havacılık camiasında büyük üzüntü yarattı. Evli ve bir çocuk babası olan Gerz, doğa ve motosiklet tutkunuydu.

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Gazeteci Rauf Gerz trafik kazasında öldü
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