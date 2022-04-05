Gazeteci Rauf Gerz’in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte kaza anı

KAZA ANI KAMERADA...

Otomobilin sürücüsü Yüksel Çalkam ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Yüksel Çalkam ifadesinde "Sağa dönüş yapacaktım. Aynaya baktım fakat motosikletin geldiğini görmedim ve fark etmedim" dedi. Çalkam'ın aracıyla dördüncü şeritten sağ yola girdiği ve sağından gelmekte olan Rauf Gerz'in motosikletine çarptığı tespit edildi. O kazanın yansıdığı kamera görüntüsü ortaya çıktı. Yüksel Çalkam yasal işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

SABAH, olayın görüntülerine ulaştı. Yürek dağlayan görüntülerde Yüksel Çalkam'ın kullandığı aracın gazeteci Rauf Gerz'in idaresindeki motosiklete kontrolsüz şerif değiştirerek çarpıyor. Sol şeritten sağdaki sapağa anormal bir manevra ile girmek isteyen araç normal yolunda giden motosiklete vuruyor. Gerz bu sırada yere savruluyor.

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