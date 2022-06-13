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Giriş Tarihi: 13.6.2022 20:19 Son Güncelleme: 13.6.2022 21:09

Gazeteciye servis aracında hırsızlık şoku

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gazeteciye servis aracında hırsızlık şoku

İstanbul'da havalimanı servis aracında film sahnelerini aratmayan hırsızlık  yaşandı. Haber için il dışından dönüp Havalimanı servisine binen Gazeteci Şafak Güven, kendisini takip eden hırsızın kurbanı oldu. Gazeteci Güven’i takibe alan hırsız, Taksim servisine bindikten sonra boş çantayı gazeteci Şafak Güven'in içinde fotoğraf makinası ile lenslerinin bulunduğu çantasının yanına koydup dolu çantayı alarak ilk durakta servisten inip kayıplara karıştı.

Haber amaçlı İl dışından dönen Gazeteci Şafak Güven saat 12.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Taksim'e giden servis otobüsüne bindi Taksim'e gitmek için yola çıkan Şafak Güven içinde fotoğraf makinası ile lenslerinin bulunduğu çantayı servisin içinde koltuğun üst tarafındaki raf kısmına bıraktı. Bu arada Uçaktan indikten sonra takibe geçen hırsızda boş olan çantasını Şafak Güven'in çantasının yanına koydu.



BOŞ ÇANTAYI BIRAKTI, DOLU ÇANTAYI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Otobüs Kavacık'a geldiği anda harekete geçen hırsız, yolcuların inişini bekleyip Önce Güven ve arkadaşlarını kontrol ettikten sonra, kendi çantasını alıyormuş gibi hareket ederek içerisinde fotoğraf makinası ve objektiflerin bulunduğu çantayı alarak otobüsten indi. Şafak Güven ise Levent'e geldiğinde içinde fotoğraf makinası ile objektif ve lenslerinin bulunduğu çantası yerine yanında boş bir çanta ile karşılaştı.

ŞAFAK GÜVEN YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşadıklarını anlatan Güven, "Ben Taksim yönüne doğru gidecektim ve orada bir servis aracına bindik. Servis aracının ilk durağı Kavacık'tı. Otobüsün şoförü anons yaptı 'Kavacık' diye. Herkes ayaklandı ve eşyalarını alarak indi. Benim ineceğim yerde Levent'ti evime yakın. Ayağa kalktım başımın üzerindeki rafa bir baktım çanta yok. Çantanın içerisinde de benim yıllarca kullandığım fotoğraf makinalarım, objektiflerim, lenslerim ve teknik malzemelerim vardı. Hırsızlık olayından sonra polis Merkezinde görüntüleri izlediğimizde bunun bir takip sonucu hırsızlık olayı olduğunu anladım. Hırsızın direk çantaya endeksli olarak gelip bizim arkamızda oturmak için bir mücadele verdiğini otobüsün içinde başka boş yerler varken bizim yakınımıza oturduğunu gördük. Filimlerdeki gibi çantanın karışmış olabileceğini düşünmüştük. Fakat benim çantam 22 kilogram onun yerine bıraktığı çanta ise 15-20 gramlık basit bir çantaydı. Hırsızın işine yaramayacak fotoğraf makinam ile objektifimi geri getirmesini istiyorum." dedi.

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Gazeteciye servis aracında hırsızlık şoku
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