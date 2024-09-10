Gazetede başlayan aşkları evlilikle taçlandı

SABAH gazetesinin yargı muhabirlerinden Seda Nur Günaydın ile bir dönem gazetemizde istihbarat muhabiri olarak görev yapan Bulut Yamandağ dünya evine girdi. Genç çift, gazetede birlikte çalıştıkları dönemde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı. Bodrum'da nikah kıyan genç çiftin düğünü ise geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir mekanda gerçekleştirildi. Düğünde Günaydın ve Yamandağ ailelerinin yanı sıra çok sayıda meslektaşı da Seda ile Bulut'un mutluluklarına ortak oldu. SABAH ailesi olarak iki arkadaşımızı tebrik ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.