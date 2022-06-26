Haberler Yaşam Haberleri GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu canlı izle ekranı HD kesintisiz!
Giriş Tarihi: 26.6.2022 12:38

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu canlı izle ekranı HD kesintisiz!

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu canlı izle ekranı HD kesintisiz!

Gazi Koşusu bugün 96’ncı defa koşulacak. Yarışacak jokeyler ve atlar belli oldu. Böylece 22 at koşmaya hazırlanıyor. Atseverler de yarış yaklaştıkça Gazi Koşusu canlı izle aratmalarını hızlandırıyor. 96. Gazi Koşusu'nu takip etmek isteyen yarışseverler Gazi Koşucu canlı izleme ekranı için aramalarını hızlandırdı. Kazananın 2 milyon TL kazanacağı yarış için son düzlüğe girmiş bulunmaktayız. Geri sayımın bitmesine çok az bir süre kaldı. İşte Gazi Koşusu canlı izle ekranı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu bugün gerçekleştirilecek. Böylece yılın en çok beklenen koşusuna az bir süre kaldı. Gazi Koşusu canlı izle, yarışa az bir süre kalmışken sürekli aratılıyor. 96. Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te start verecek. İşte Gazi Koşusu canlı izle ekranı!

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu 1927 yılından beri yapılmakta. Bu yılın koşusu bugün saat 17.15'te yapılacak. Tüm Türkiye nefeslerini kesip bu koşuyu izleyecek.

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?

96'ncı Gazi Koşusu bu yıl Kanal D, CNN TÜRK, D-Smart ve TAY TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE

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GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR 2022, KAÇ TL?

Bu yılki ödüller belli oldu. Ödüller sıralamasıyla şu şekilde:

Birincilik ödülü 2,5 milyon TL

İkinciye 1 milyon TL

Üçüncüye 500 bin TL

Dördüncüye 250 bin TL

Beşinciye 125 bin TL verilecek.

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GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu canlı izle ekranı HD kesintisiz!
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