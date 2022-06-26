GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu canlı izle ekranı HD kesintisiz!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu bugün gerçekleştirilecek. Böylece yılın en çok beklenen koşusuna az bir süre kaldı. Gazi Koşusu canlı izle, yarışa az bir süre kalmışken sürekli aratılıyor. 96. Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te start verecek. İşte Gazi Koşusu canlı izle ekranı!
Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu 1927 yılından beri yapılmakta. Bu yılın koşusu bugün saat 17.15'te yapılacak. Tüm Türkiye nefeslerini kesip bu koşuyu izleyecek.
Bu yılki ödüller belli oldu. Ödüller sıralamasıyla şu şekilde:
Birincilik ödülü 2,5 milyon TL
İkinciye 1 milyon TL
Üçüncüye 500 bin TL
Dördüncüye 250 bin TL
Beşinciye 125 bin TL verilecek.