GAZİ KOŞUSU CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu canlı izle ekranı HD kesintisiz!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu bugün gerçekleştirilecek. Böylece yılın en çok beklenen koşusuna az bir süre kaldı. Gazi Koşusu canlı izle, yarışa az bir süre kalmışken sürekli aratılıyor. 96. Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te start verecek. İşte Gazi Koşusu canlı izle ekranı!