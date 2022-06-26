Haberler Yaşam Haberleri 96. Gazi Koşusu saat kaçta koşulacak, hangi kanalda yayınlanacak? Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2022, kaç TL? Yarışacak atlar ve jokeyler belli oldu!
Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:09 Son Güncelleme: 26.6.2022 11:09

96. Gazi Koşusu saat kaçta koşulacak, hangi kanalda yayınlanacak? Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2022, kaç TL? Yarışacak atlar ve jokeyler belli oldu!

96. Gazi Koşusu saat kaçta koşulacak, hangi kanalda yayınlanacak? Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2022, kaç TL? Yarışacak atlar ve jokeyler belli oldu!

Gazi Koşusu bugün yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır kesintisiz düzenlenen koşu bu yıl da heyecanla izlenecek. 19’u erkek 3’ü dişi toplamda 22 safkan at, Türk tarihine geçmek için yarışacak. Tüm Türkiye bu köklü organizasyona odaklanacak. Gazi koşusu ödülü 2022 de belirlendi. Atçılık sporunun en büyük organizasyonlarından biri olan koşu için nefesler tutuldu. Vatandaşlar da Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Gazi koşusu ödülü ne kadar, kaç TL? İşte bu köklü yarış hakkında detaylar!

Bu yıl 96'ncısı yapılacak olan Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta gibi sorular soruluyor. Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan koşu için nefesler tutuldu. 22 safkan at bugün Türk spor tarihine geçmek için yarışacak. Koşu tarihi Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Peki, Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar!

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu 1927 yılından beri yapılmakta. Bu yılın koşusu bugün saat 17.15'te yapılacak. Tüm Türkiye nefeslerini kesip bu koşuyu izleyecek.

GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?

96'ncı Gazi Koşusu bu yıl Kanal D, CNN TÜRK, D-Smart ve TAY TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSU YARIŞACAK ATLAR VE JOKEYLER BELLİ OLDU

Bu yıl 22 at ve jokey birinci olmak için yarışacak. Halis Karataş, Final Dance adlı atıyla yine en büyük favoriler arasında gösteriliyor.

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR 2022, KAÇ TL?

Bu yılki ödüller belli oldu. Ödüller sıralamasıyla şu şekilde:

Birincilik ödülü 2,5 milyon TL

İkinciye 1 milyon TL

Üçüncüye 500 bin TL

Dördüncüye 250 bin TL

Beşinciye 125 bin TL verilecek.

Aynı zamanda koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak toplam 3.859,700 TL'lik bir ikramiyeyi kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi dahil toplam 4.578,450 TL'ye ulaşacak.

GAZİ KOŞUSU TARİHİ

Gazi koşusu, ilk kez Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemiştir. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı kısrağın 1927 yılında kazandığı Gazi Koşusu'nu Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izlemişlerdir.

Bu önemli koşuyu 1929 yılında Celal Bayar "Cap Gris Nez" ve 1930 yılında İsmet İnönü "Olgo" isimli safkanlarıyla kazanmışlardır.

1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnız bir kere koşabilmeleridir.

1970 yılından beri Gazi Koşusu'nun kazananına heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli verilmektedir. Bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ almıştır.

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96. Gazi Koşusu saat kaçta koşulacak, hangi kanalda yayınlanacak? Gazi Koşusu ödülü ne kadar 2022, kaç TL? Yarışacak atlar ve jokeyler belli oldu!
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