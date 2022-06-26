Bu yıl 96'ncısı yapılacak olan Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta gibi sorular soruluyor. Türkiye'nin en köklü spor organizasyonlarından biri olan koşu için nefesler tutuldu. 22 safkan at bugün Türk spor tarihine geçmek için yarışacak. Koşu tarihi Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Peki, Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar!