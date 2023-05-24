Gazi Mustafa Kemali’n baba ocağındaki Nar ağacının bakımını Beyoğlu Belediyesi yaptı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği Selanik'teki baba ocağında Ali Rıza Efendinin diktiği nar ağacı Yunanistan Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik'in katkıları ile 2019 yılının başından bu yana Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın görevlendirdiği Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk çağında babası tarafından dikilen Nar ağacının bakımını yapan ekip üyeleri nar ağacının bakımının daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını fakat 2019 yılından sonra yapılmadığını kaydettiler. 2019 yılından itibaren bakımı yapılmayan nar ağacının 2019 yılının Mart ayından sonra Beyoğlu Belediyesi tarafından üstlenildiği belirtildi.

Belediye başkanının talimatı ile Atatürk'ün yaşadığı evde babası Ali Rıza Bey tarafından dikilen nar ağacının bakımı Beyoğlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ağacın daha uzun ömürlü olması için tüm müdahaleleri yaptıklarını belirten görevliler bundan sonrada bakımının kendileri tarafından yapılmaya devam edileceğini kaydettiler.