Gazi Müzesi Nerede? Gazi Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Gazi Müzesi nerede konusu, tarihi yerleri gezmeyi sevenlerin bu müzeye nasıl ulaşacakları hakkında bilgiler içermektedir. Önceleri otel olarak hizmet veren bu bina, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduktan sonra müzeye dönüştürülmüştür. Müze içerisinde milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nı yansıtan önemli yapıtlar bulunur. Gazi Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gibi konuların detayları, yol tarifine ulaşmak isteyenler için önemlidir.

Gazi Müzesi Nerede?

Gazi müze binası, otel durumundayken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklamak için iki kere kaldığı ve ikinci kalışında halk tarafından kendisine hediye edildiği değerli bir bina olarak karşımıza çıkmaktadır. Müzeye dönüştürülmesinin ardından bazı yenileme ve restorasyon çalışmaları yapılmış ve 1998 senesinde ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. Bu müze, Türkiye'nin Orta Karadeniz kısmında bulunan Samsun iline bağlı İlkadım ilçesinde yer almaktadır. Ayrıca bu ilçe, Samsun şehrinin merkez ilçe olma özelliğini taşımaktadır. Ulaşılması kolay bir konumda bulunan bu müze toplam iki kattan meydana gelmektedir. Müze içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyalarla birlikte onun ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri sergilenmektedir.

Gazi Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Gazi Müzesi'nde yüzden fazla önemli tarihi yapıt yer almaktadır. Her eserin tarihi yansıttığı bu önemli müzeye ulaşım için birçok farklı alternatif bulunur. Şehrin pek çok noktasından merkeze hareket eden toplu taşıma araçları mevcuttur. Bu araçlardan biri ile müzeye kolay bir şekilde ulaşım mümkündür. Samsun'un Atakum ilçesinden gelmeyi planlayanlar için en rahat ulaşım aracı tramvaydır. Tramvaya bindikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda inip kısa bir süre yürünerek, müzeye ulaşım sağlanabilir. Şehir dışından gelmek isteyen tarih severlerin ise öncelikli olarak Samsun'a varmaları gerekir. Hava yolu ile şehre gelenler, havalimanından kalkan servislere binerek, şehirlerarası otobüslerle şehre gelen ziyaretçiler ise otogardan hareket eden otobüslere binerek müzenin olduğu konuma ulaşabilir.

Gazi Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Gazi Müzesi bir başka tabirle Samsun Gazi Müzesi, giriş bedeli almayan müzelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiçbir yaş sınırlaması olmadan yediden yetmişe herkes ücretsiz bir şekilde bu tarihi yeri gezebilmektedir. Müze karta sahip olanların aklına müze kart geçiyor mu sorusu gelebilmektedir. Bu müzeye müze kart ile giriş yapılabilmektedir. Hem hafta içi hem de hafta sonu sabah saat 8 ile akşam saat 5 arası ziyaretçi kabul etmektedir. Gişelerden geçmek için son saat ise akşamüstü 4 buçuk olarak belirtilmektedir. Bu saatten sonra müzeye ziyaretçi alınmamaktadır.