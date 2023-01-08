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Giriş Tarihi: 8.1.2023 17:19 Son Güncelleme: 8.1.2023 17:52

Gazi Paşa'dan Gazi Üsteğmen Erden'e ziyaret

15 Temmuz Gazisi 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Pençe-Kilit Operasyonu'nda nisan ayında EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Gazi Üsteğmen Kadir Erden'i evinde ziyaret etti.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Gazi Paşa’dan Gazi Üsteğmen Erden’e ziyaret

22 Nisan 2022 tarihinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sürecinin ardından memleketi Erzincan'a gelen Kahraman Gazi Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden'i evinde ziyaret eden 15 Temmuz Gazisi 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Gazi Erden ve aile bireyleri ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette Gazi Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden'i anlından operek acil şifalar dileyen Tümgeneral Ala, Gazinin sağlık durumu hakkında kendisi ve ailesinden bilgiler aldı. Tümgeneral Davut Ala Gazi Piyade Komando Üsteğmen Kadir Erden'e Türk bayrağı ve çeşitli hediye takdiminde bulundu.

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Gazi Paşa'dan Gazi Üsteğmen Erden'e ziyaret
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