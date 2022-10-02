Gazi Sözleşmeli Er: ‘Vatanıma daha çok hizmet etmek isterdim ama vatan sağ olsun’

Ereğli ilçesinde yaşayan Cengiz Yetiş, 2021 yılının Ağustos ayında ailesini haberi olmadan sözleşmeli erlik için başvuruda bulundu. Annesine 'Arkadaşlarla Konya'ya gezmeye gidiyorum' diyerek başvuru yaptı. Kısa süre sonra kazandığını ve eğitim için çağrıldığını öğrene Yetiş, durumu ailesine anlattı ve sözleşmeli erlik eğitimine gitti. Yetiş, 2021 Aralık ayında eğitimini tamamlayıp göreve başladı.

'MAYIN PATLADI, GAZİ OLDU'

Cengiz Yetiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzey'inde yürüttüğü Pençe-Kilit bölgesinde görevlendirildi. Yetiş, 25 Temmuz günü teröristlerin tarafından bölgeye yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu yaralandı. Yetiş, GATA'ya getirilerek tedavi altına alındı.

'ARKADAŞLARIMI BIRAKIP GELMEK BENİ ÜZÜYOR'

17 gün tedavi gördükten sonra baba ocağına gelen Cengiz Yetiş'in bir yandan da tedavisi sürüyor. SABAH'a konuşan Yetiş, "Sağ gözümde yüzde 50 oranında görme kaybı var ve içerisinde iki tane şarapnel var. Kafatasımda kırık var. Yüzümde şarapnel parçaları var. Tedavim sürüyor. Buna da şükür. Ama arkadaşlarımla görüştükçe sanki onları orada bırakıp gelmiş gibi hissediyorum. Keşke böyle olmasaydı diyorum. Onları geride bırakmak içime dert oldu. O nedenle bir yanım hep buruk" dedi.

10 GÜN SONRA İZNE GELECEKMİŞ

Görme kaybı nedeniyle göreve tekrar geri dönmesinin zor olduğunu belirten Yetiş, "Bu olay olmasaydı 10 gün sonra memlekete izne gelecektim. Kaderimizde gazi olarak gelmek varmış. Gönlüm isterdi ki biran önce geri dönüp yine arkadaşlarımla omuz omuza vatanımızı savunabileyim. Vatanımız, devletimiz sağ olsun" diye konuştu.