Gaziantep-Bağdat seferleri başladı

Gaziantep'in yoğun ticari ilişkilerinin olduğu Irak'a direk uçak seferleri artıyor. Erbil'in ardan Irak'ın başkenti Bağdat'a da direk uçak seferleri başladı. Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle Gaziantep-Bağdat direk uçuşunun ilk yolcuları uğurlandı. Törene Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ile protokol üyeleri ve ilk yolcular katıldı.

Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi için direk uçak seferlerini önemli olduğunu söyleyen Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, "Haftada bir gün olarak planlanan seferler Türkiye ile Bağdat arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için önemli bir hizmet. Uçuşların başlamasında katkısı olan herkese, özellikle Gaziantep yönetimine teşekkür ediyorum. Bu iki taraf için de büyük bir fırsat. Bu uçuşlarla iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ise, Türkiye'nin Irak ticaretin artarak devam ettiğini söyledi. Acar, "Bağdat'a gidince sürekli gelişmekte olan bir şehir görüyorsunuz. Gaziantep ihracatta ikinci sırada yer alıyor. Neredeyse İstanbul'dan daha fazla ihracat yapıyor diyebiliriz. Gaziantep-Bağdat direk uçuşları sonrası Irak ile hem turistik hem de ticari hacmimiz artmış olacak diye düşünüyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Gaziantep'ten Bağdat'a uçan ilk yolcular çiçek ve baklava ikram edilerek uğurlandı.