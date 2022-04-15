’Gaziantep Film Festivali’ sona erdi

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde 3 gün süren festivalin sonunda kategorilere göre jüri üyeleri tarafından belirlenen kazanlar şöyle sıralandı:

En İyi Yönetmen kategorisinde "Aynı Gecenin Laciverti" filmiyle Nuri Cihan Özdoğan layık görüldü. Mansiyon Ödülü'nün sahibi yönetmenliğini Okan Aygün'ün yaptığı "Güzel Havalar" filmi oldu. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi yönetmenliğini Harun Korkmaz'ın yaptığı "Kıspet" filmi oldu. En İyi Müzik kategorisinde ise ödülü "Anoush" filmindeki müzikle Yönetmen Deniz Telek aldı. En İyi Animasyon dalındaysa "Yasemin" filmiyle ödül Muaz Güneş'in oldu. En İyi Belgesel kategorisinde Asuman Yüksel ve Emrullah Özcan'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı "Aydınlığa" belgeseli oldu. En İyi Senaryo kategorisinde "Yara" filminin oldu. Ödülü Onur Güler aldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "En çok edebiyat ve sinema birbirini çok besliyor. Görüntü daha önce gelir. Sanatın ilk başlangıcı mağara duvarlarına çizilen resimlerle başlıyor. Ayrıca ilk yazı da burada bulunuyor. Değerli birçok roman ve hikayeleri okuduğumuz kadar izleriz. Görsel ile beraber şiir programları gördüm ama sinemada örneğini görmedim. Böyle bir başlangıç gerçekten çok güzel oldu. Devamının gelmesini temenni ediyorum. Şiir ve sinemayı buluşturan böyle bir fikri ortaya atanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk ise, "72 yaşındayım. İlkokul 5'inci sınıftan bu yana sinema hayranıyım. Köyüm 30 kilometreydi şehir merkezine. Arkadaşlarımla bu yolu yaya gelerek yazlık sinemada filmi izler gece 11 gibi tekrar köye dönerdik. Şehre göçünce sinema hayranlığım devam etti. Geçmişte hatırladığımız birçok sinema var. Gaziantep sinema cenneti desek yanılmış olmayız. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her zaman 'Altın Portakal, Altın Koza Festivalleri var, Gaziantep'te niçin Altın Yıldız Festivali yok' derdim ama bu hayalimizde bugün gerçek oldu. Bu hayallerimiz gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı Turgay Tanülkü de, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bizi var eden yer ülkemin sokakları, sevdası, çiçekleridir. Böyle bir festivalin ismi çok kutsal. Çünkü şiiri yazanlar kendi duygularıyla yazarlar. Dizeleri yazanlar duyguları ile yazarlar. Biz ise bu yazılanları okuruz. Bu duyguları yakalayabiliyor muyuz? Filmlerde yönetmenler 'Ben böyle yorumladım böyle çektim bu şiiri. Sizler aradasınız' diyor. Bizler tam arada kalanlarız. Bunu tek aştığımız yer sevda. Ülke insanımıza, ülke çocuklarımıza sevda. Ben 50 yıldır sanatla uğraşıyorum. Sanata cezaevinde başladım. 'İyi ki yapmışım' diyorum. Çünkü insanın kokusunu orada öğrendim ben. Gönlümden dilediğim cezaevindeki çocuk sokak çocuklarıyla, sokak çocukları evdeki çocukla aynı parkta aynı salıncağa binip bizler el ele verip onları sallayabilirsek bu dünyada barışı sağlayabiliriz. Sevdam sizlerindir" diye konuştu.

Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, sanatın birleştirici gücünün festivalle bir araya geldiği belirtirken, festivalin baş danışmanı olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz ise, Gaziantep'in önemli bir tarih ve kültür şehri olduğunun altını çizerek bunun bariz bir görünürlük kazandığını söyledi.

Ödül törenine ayrıca Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Kültür ve Turizm Bakanlığı AB Projeler Müdürü Hale Ural, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, birçok sanatçı ve oyuncu ile sinemaseverler katıldı.