Gaziantep gurur gününü kutladı

15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan törende Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gaziantep'e verilen İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından Türk bayrağına takıldı.

Törende konuşan Fatma Şahin, 8 Şubat'ın bir onur günü, bir şeref günü olduğunu söyleyerek, "101 yıl önce Gazi Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplandı. Ayıntab'ı Gazi yapmak için toplandılar. Ayıntab'ı Gazi yapıp bütün Anadolu'nun kurtulma kıvılcımını, moralini motivasyonunu yükseltmek için toplandılar. İşte 101 yıl sonra bugün bu ecdatla, bu şehirle onur duyuyoruz. Bu şehir 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin şehridir. Bu şehir, 'topu vurdukça tüfekler, onu top dindiremez' diyenlerin şehridir. Başka hiçbir şehirde kadın şehit anıtı yoktur. Başka hiçbir şehirde çocuk şehit anıtı yoktur. Bu şehir, bu şehitlerin diyarıyla sulanmış bir şehirdir" dedi.

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, adli, mülki ve askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.