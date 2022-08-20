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Giriş Tarihi: 20.8.2022 17:32 Son Güncelleme: 20.8.2022 21:11

Gaziantep için en acı tarih!

2012'de Karşıyaka Polis Karakolu'na düzenlenen terör örgütü PKK'nın saldırısı, 2016'da Beybahçe'ye düzenlenen terör örgütü DEAŞ'ın bir düğüne yaptığı saldırının ardından bu gün meydana gelen feci bir trafik kazasıyla Türkiye, yine bir 20 Ağustos'ta Gaziantep'e ağladı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep için en acı tarih!

20 Ağustos, Gaziantep'te kötü olayların yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti. Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 20 Ağustos 2012'de Karşıyaka Polis Merkezi yakınlarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
20 Ağustos 2016'da ise bu kez terör örgütü DEAŞ tarafından Beybahçe Mahallesi'nde bir düğüne canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 54 kişi hayatını kaybetti.

Son olarak bugün 20 Ağustos 2022'de Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada 16 kişi yaşamını yitirdi.

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Gaziantep için en acı tarih!
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