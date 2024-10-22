Gaziantep Konya Arası Kaç Km? Konya Gaziantep Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Gaziantep Konya arası kaç km sorusunun yanıtını bu iki şehir arasında yolculuk planı yapan bireylerin öğrenmesi gereklidir. Her türlü yol hazırlığı için gidilecek mesafeyi doğru bilmek işleri kolaylaştıracaktır. Bu konuda sıklıkla araştırılan, yanıtları merak edilen sorular arasında Gaziantep Konya arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularıdır.

Gaziantep Konya Arası Kaç Km?

Konya ve Gaziantep şehirlerimiz arasında sıklıkla yolculuk yapılmaktadır. Gerek gezi, gerek eğitim yahut iş amaçlı yapılan bu yolculuklarda iki şehir arası mesafe merak edilmektedir. Gaziantep Konya arası mesafe karayolları üzerinden hesaplandığı zaman 560 ila 640 kilometre arasında değişmektedir. Halk arasında kuş uçuşu olarak bilinen direkt mesafe ise 441 kilometredir.

Gaziantep Konya Arası Kaç Saat Sürer?

Aralarında yaklaşık olarak 600 kilometre mesafe olan Gaziantep ve Konya şehirleri arasındaki yolculuk süresi tercih edilen vasıta türüne göre değişkenlik göstermektedir. Özel araçla yapılan Gaziantep-Konya arası yolculuk yaklaşık E90 veya D330 karayolu tercih edildiyse 6 saat 20 dakika, D300 ve D285 karayolları tercih edildiyse 7 saat 50 dakika civarı sürmektedir. Şehirler arası otobüslerle ise Gaziantep Konya arası yolculuk süresi özel araca göre daha fazladır. Bunun nedeni ise otobüs firmalarının belirli güzergahlarda durması ve verilen molalardır. Otobüsle Gaziantep Konya arası yolculuk ortalama 8 ila 10 saat sürmektedir. Diğer bir ulaşım tercihi olan hava yolları yoluyla Gaziantep Konya arası yolculuk süresi tamamen aktarma şehrine göre değişmektedir. İki şehir arasında hava yoluyla yapılan yolculuklar bazen 5-6 saat sürerken bazen 12-13 saat sürmektedir.