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Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:50 Son Güncelleme: 25.12.2023 14:07

Gaziantep kurtuluşunu kutluyor

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinliklerle kutlanıyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep kurtuluşunu kutluyor

Kurtuluş günü dolayısıyla ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören Vali Kemal Çeber, Başkan Şahin ve milletvekillerinin gazilik madalyasını Türk Bayrağına toka etmesiyle son buldu.

Törenin ardından protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan kortej ile Atatürk Bulvarı üzerindeki Şehitler Abidesi'ne kadar yürüyerek şehrin düşman işgaline karşı yapılan savaşta şehit olan 6 bin 317 kahramanın anısına şehitliğe çiçek bırakıp dua etti. Burada şehitler anısına saygı atışı yapıldı. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü nedeniyle farklı kurumlar tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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Gaziantep kurtuluşunu kutluyor
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