Gaziantep kuş cennetine döndü

Gaziantep'te göç mevsimi nedeniyle kuş çeşitliliğinde yoğunluk yaşanıyor. Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı yakınlarındaki sulak alanlar, farklı türdeki kuşlara ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların mevsim değişimlerinde yoğunluk oluşturduğu sulak alanda, yüzden fazla türü gözlemlemek mümkün. Türler arasında saz delicesi, turaç, su çulluğu, kılıç gaga, koca göz, küçük ak balıkçıl, kara çaylak, gri balıkçıl, sığırcık, küçük batağan, mahmuzlu kız kuşu, döğüşgen ve arıkuşu gibi kuş çeşitleri yer alıyor.